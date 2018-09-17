В Екатеринбурге христиан оштрафовали за сотрудницу из Казахстана

В Екатеринбурге христиан-евангелистов оштрафовали за прием на работу мигрантки из Казахстана. Религиозная организация проигнорировала требование сообщить полицейским о трудоустройстве мигранта.

За нарушение закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» оштрафовали миссию «Благодать во Христе». Это церковь евангелистов, как указано на сайте организации. В мае этого года церковь взяла на должность администратора гражданку Республики Казахстан. Постановлением судьи Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга МРО Миссия «Благодать во Христе» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ, и организации назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, представитель «Благодати во Христе» пытался обжаловать решение. Однако судья апелляционной инстанции оснований к отмене или изменению постановления судьи Орджоникидзевского районного суда не нашел. Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Екатеринбург, служба информации

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