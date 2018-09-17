Неизвестный водитель под Талицей сбил насмерть молодого парня и скрылся

Дорожная полиция ищет очевидцев ДТП под Талицей, где вчера ночью погиб пешеход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в три часа ночи, на 213 км автодороги Екатеринбург – Тюмень. Неизвестный водитель на автомобиле, вероятнее всего, грузовом, с кабиной белого цвета, при движении со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга сбил пешехода, после чего с места происшествия скрылся.

Пешеход погиб на месте. Установлено, что погибшему было 20 лет, он жил в селе Горбуновском Талицкого района. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: 8 (343) 269-77-00, либо в дежурную часть ОМВД России по Талицкому району: 8 (34371) 2-13-86 и 02.

Талица, служба информации

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