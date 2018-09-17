Екатеринбурженка Анастасия Татарева вернулась с победой с ЧМ по художественной гимнастике

Свердловчанка Анастасия Татарева в составе сборной России завоевала золотые медали в групповом многоборье на Чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в столице Болгарии, Софии.

Анастасия ‒ воспитанница екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Виктория», олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Екатеринбург, служба информации

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