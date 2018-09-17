В Первоуральске прошел фестиваль, одобренный Ильичом

В Первоуральске в минувшие выходные прошел фестиваль «Герои рабочего класса».

Все желающие могли попробовать свои силы в разных ремеслах ‒ научиться ковать, делать горшки на гончарном круге, создавать скульптуры из шерсти, глины и стекла, построить миниатюрную домну или катапульту. Все изделия от уральских мастеров ‒ от корзин и деревянной мебели до вышитых панно и украшений из природных камней ‒ можно было купить. Кроме того, гостей фестиваля угощали козьими сырами, пряниками ручной работы и травяными чаями. Посетителей фестиваля также развлекали постановкой «Три Ильича» от театра «Вариант».

«Хочу от всей души сказать спасибо Андрею Ильичу Комарову, председателю совета директоров ПАО «ЧТПЗ», благодаря которому в Первоуральске состоялся этот замечательный праздник. Именно Андрей Ильич был инициатором преображения города, он лично сделал много для того, чтобы Первоуральск стал лучше и красивее», ‒ сказал на открытии фестиваля дедушка русского рока Александр Пантыкин.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 17.09.18

Игра, послужившая поводом для суда об оскорблении чувств верующих, стала доступна в России. / Скончался уральский философ Константин Любутин. / Сегодня назначат исполняющего обязанности главы свердловского ДИПа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»