На Макаровском мосту током убило одного рабочего и покалечило второго

Екатеринбургские следователи изучают обстоятельства трагического инцидента на Макаровском мосту.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, инцидент произошёл в субботу вечером, в тот момент, когда рабочие ставили арматурную решётку в котлован. Трос, на котором находилась решётка, задел линию электропередачи, и двух работников ударило током. Один из пострадавших – инженер-механик 1977 г.р., скончался на месте, а другой – монтажник 1987 г.р. госпитализирован с ожогами.

Для определения точной причины смерти погибшего и для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью второго пострадавшего, проводятся соответствующие экспертизы. Истребована и анализируется документация, касающаяся вопросов обеспечения безопасного труда работников на мосту. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

Профсоюзы выйдут на многотысячный митинг против повышения пенсионного возраста. / В Екатеринбурге еще несколько учеников элитной гимназии слегли с менингитом. / В Екатеринбурге с тайным визитом побывал викарий украинской церкви – навещал непризнанное РПЦ место захоронения останков Романовых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»