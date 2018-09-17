«Кто-нибудь из вас хоть что-то сделал, чтобы эти 11 человек появились?» Правдивая и смелая речь тренера сборной по футболу

Интернет взорвала речь тренера сборной России по футболу Дмитрия Попова. Это всего лишь персонаж сериала «Большая игра», однако россиян восхитила смелость сценаристов, которые вложили неожиданно мощные и смелые заявления в уста своего персонажа. Для тех, кто не знаком с сюжетом ситкома: после очередного проигрыша сборной РФ Всероссийский футбольный союз неожиданно назначает тренером команды заведующего столовой воинской части № 327814 Дмитрия Попова, который всего за год приводит сборную к бронзе Чемпионата мира – 2018. После этого проходит торжественная встреча в правительстве, на которой чиновники хвалят друг друга, а наставник команды в ответ на это разражается бурной тирадой. Приводим текст выступления полностью.

«А кто-нибудь вот из вас хоть что-нибудь сделал, чтобы эти 11 человек появились? Вот вы губернатор, да? Вот вы знаете, что в нашей великой, огромной, могучей, 140-миллионной России футбольных школ меньше, чем в вот такусенькой Голландии? Вот она школа, вот она встала, вот стоит, работает, но она одна в области. Или в крае, в целом, одна, поэтому туда не все попадут. Туда попадут только те, у кого папаша пришел к тренеру, сунул ему в карман взятку, чтобы его ребенка взяли, вот те туда и попадут.

А у тренера какие варианты? У него зарплата в месяц знаете какая? Как у вас счет за ужин в ресторане. А потом матч, на который скауты из «Спартака» приезжают в свои школы набирать. И папаша опять к тренеру бежит, опять ему в карман сует, чтобы его ребенка поставили в основной состав. И тренер опять ставит. И получается, что мы все время тренируем, все время выбираем не самых талантливых, а тех, за кого проплатили просто.

Все равно соберут скауты хороших ребят, все равно будут с ними заниматься. Русского самородка создадут такого, который на всю страну прогремит просто, и ему из какого-нибудь лондонского этого «Арсенала» позвонят и пригласят. И он захочет ведь туда, потому что там чемпионат серьезней, потому что там конкуренция выше, потому что есть шанс там стать звездой мирового уровня. Но тут придет его агент, который скажет: «Ты че, ты куда вообще собрался-то? Там же зарплаты меньше, нагрузки больше, зачем тебе это надо все? Сиди ты ровно на попе, у нас же лимит на легионеров. Я тебя буду продавать из клуба в клуб, у тебя зарплата будет расти и все, и мой процентик соответственно». Он почешет, пацан этот, голову и дома останется. И все!

Вот смотришь со стороны и как бы вроде все нормально. Такой чемпионат у нас вот классный, такие стадионы красивые понастроили… Но раз в четыре года наши ребята выходят против тех, за кого не проплатили. Против настоящих, которые сначала стали лучшими у себя в деревне, потом в городе, потом в стране, потом вообще в мире они стали лучшими! Они приехали из страны, где деньги на футбол выделяются и доходят!

И вы вот раз в четыре года собираетесь вот здесь вот, щеки дуете, ногами топаете вместо того, чтобы систему строить. Чтобы тренерам зарплату сделать, чтобы они хотели работать, просто работать. Чтобы детям было куда вообще приходить, а не ездить за четыре региона в ближайшую школу. Чтобы конкуренция была! Понимаете? Здоровая, чистая, настоящая. Чтобы у нас эти победы были не раз в 100 лет случайно. А регулярно! У нас же все так. Дороги когда ремонтируют – президент приезжает. Мост строят ‒ когда саммит в городе. На курорте порядок навести – только если Олимпиада к нам приедет, только вот в этом случае. Ну, можно же что-то сделать? Ну не страна, а декорация какая-то! Можно же сделать не для декорации, не для отчетов. Все. Дальше все без меня. Все. Вольно».

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 17.09.18

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