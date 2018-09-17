Спасатели показали горожанам новые мотоциклы и робота-пожарного (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге на площадке у ДИВСа огнеборцы продемонстрировали технику, которая поступила к ним на вооружение. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в этом году они получили 55 единиц техники – это дроны, квадроциклы, гидроциклы, пожарные автоцистерны и пожарно-спасательные автомобили.

Горожанам показали новую технику МЧС

Особенно внимание зрителей привлек робот-пожарный. С чудом техники охотно фотографируются прохожие. Управляет им пилот с помощью джойстика. На передней части машины есть камеры, поэтому на специальном экране видно, куда едет техника и как лучше направить струю. По словам сотрудников МЧС, их робот-напарник может пробираться в труднодоступные места, где человеку находиться опасно.

«Он воду подает, пену может образовывать. Различные виды струи может подавать, в зависимости от пожара – она может быть распыленной, компактной. Сегодня эти возможности были продемонстрированы всем желающим», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кроме того, на выставке были представлены мотоциклы BMW, которые также находятся на вооружении МЧС. По словам спасателей, их чаще используют для локализации пожаров при ДТП. Так как мотоцикл гораздо мобильнее, быстрее и с легкостью может миновать пробки.

После показательных выступлений всю технику окропили святой водой в честь дня иконы «Неопалимой Купины» – покровительницы пожарных и сотрудников МЧС. В рамках праздника спасатели прошли крестным ходом до Храма-на-Крови, где поучаствовали в благодарственном молебне. Самые яркие моменты с шествия – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

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