В Екатеринбурге школьник на скейтборде пострадал от столкновения с «Тойотой»

В Екатеринбурге 13-летний подросток на скейтборде пострадал в столкновении с автомобилем «Тойота».

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УГИБДД, инцидент произошел вчера вечером около 16:20 напротив дома № 71 на улице Мамина-Сибиряка. Прибывшие на место инспекторы установили, что 56-летний водитель Toyota Land Cruiser со стажем вождения 16 лет сбил 13-летнего мальчика на скейтборде, который переезжал пешеходный переход на красный свет. Подросток госпитализирован с предварительным диагнозом в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, ушиба лица и затылка.

Водитель внедорожника пояснил полицейским, что ехал по среднему ряду в потоке машин на зеленый сигнал светофора и внезапно почувствовал удар в переднюю левую часть автомобиля, сразу остановился, и увидел на дороге лежащего подростка.

По факту ДТП проводится дознание, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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