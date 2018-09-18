В Каменске-Уральском сгорел дом, где организовали передержку для животных

В деревне Каменска-Уральского сгорели частный дом и баня. Местные жители говорят, что в постройках находилась передержка для бездомных животных.

Накануне около 17:30 загорелся дом на улице Большевиков в деревне Новый Завод. На месте пожара работали 5 машин и 17 спасателей, огонь был локализован к 17:54, еще за несколько минут ликвидировали открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 20:10. За это время сгорели надворные постройки, баня, оказалась повреждена кровля и стена жилого дома, всего огонь распространился на 300 кв. метров.

В этом доме находился приют для бездомных животных, сообщается в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Подписчик сообщества Алена Станиславовна уточняет, что это был частный дом волонтера. «Погиб только хомяк, все остальные питомцы спаслись! Помимо хозяйских животных сейчас без крыши над головой осталось 18 взрослых собак, 1 щенок и 6 кошек, которые были у волонтера на передержке. Еще 2 собаки сбежали во время пожара. Троих котят мы сейчас забрал. Загорелась крыша бани. Все таки, подозревают поджог. Опубликую с утра посты о помощи. Семья осталась вообще без всего! Животные без крыши над головой и без еды! Нужно все: гуманитарная, финансовая помощь, помощь руками в разборе погрома, строй материалы (особенно профнастил), помощь газелькой для вывоза мусора, дома или передержки подопечным животным», – пишет женщина (орфография и пунктуация автора).

Каменск-Уральский, служба информации

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