За сутки на дорогах области погибли 4 человека, двое утонули вместе с машиной

Четыре человека погибли в ДТП на территории Свердловской области за одни прошедшие сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, среди погибших – девушка-пешеход, мужчина-мотоциклист и водитель ВАЗ-2112 с пассажиром.

17-летняя девушка погибла в Нижнем Тагиле в 20 часов 25 минут возле дома № 105 по улице Пархоменко. Она переходила проезжую часть улицы в неположенном месте, когда ее сбил водитель автомашины «Лада Vesta», мужчина 1990 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте. Водитель на момент происшествия был трезв. Он оказался жителем Нижнего Тагила, которого ранее несколько раз штрафовали за незначительные нарушения правил дорожного движения.

В Нижней Салде в 20:30 водитель автомашины «Фольксваген Пассат», мужчина 1979 г.р., при выполнении разворота не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Хонда», который двигался в попутном направлении. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Выяснилось, что водитель «Фольксвагена» – неработающий житель Волгоградской области, три месяца назад приехавший на постоянное проживание в Верхнюю Салду. В момент аварии он был пьян. За последний год водитель 7 раз привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД, кроме того, в 2015 году его уже лишали прав за вождение в состоянии опьянения.

Еще один смертельный инцидент произошел вчера утром на проспекте Космонавтов, 202: водитель 1993 года рождения, двигаясь в сторону Верхней Пышмы, не справился с управлением и съехал в заболоченный участок реки Пышма. В результате ДТП и водитель, и его пассажир, также 1993 г. р., погибли на месте.

Екатеринбург, служба информации

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