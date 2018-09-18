Екатеринбуржцев напугали дозиметры в банке

В Екатеринбурге банкиры напугали посетителей тем, что проверяют купюры на уровень радиации дозиметром. Об этом «Новому Дню» рассказал постоянный читатель. «Пришел пополнить счет, деньги приняли, но прежде чем пересчитывать, секунд 15 «просвечивали» их ручным дозиметром. Впервые такое вижу. Интересно, если бы они оказались радиоактивные, их бы не стали принимать?» – задается вопросом читатель.

В самом банке объяснили, что таковы правила и это стандартная практика. «В нашем банке тоже обязательно проверяют купюры на радиацию, только делают это не во фронтофисе», – рассказали в другой кредитной организации.

Между тем, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе уральского ГУ Банка России, все денежные знаки, поступающие в кредитные организации, действительно должны подвергаться «обязательной сплошной проверке на радиоактивное загрязнение». «Это естественная, повседневно выполняемая операция при приеме денег в кассу, ‒ сказали там. ‒ Хотя денежные знаки не относятся к источникам ионизирующего излучения, существует вероятность как техногенного, так и умышленного загрязнения их радиоактивными веществами. Денежная наличность многократно проходит через руки людей, и в составе поступающей в кредитные организации денежной наличности не исключается присутствие радиоактивно загрязненных денежных знаков. При выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением кредитная организация не имеет права отказать клиенту в их приеме».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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