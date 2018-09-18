российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 сентября 2018, 10:28 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

На Урале началась зимняя миграция птиц

На Урале началась традиционная зимняя миграция птиц.

Как сообщили «Новому Дню» в екатеринбургском обществе охотников и рыболовов, в сентябре часть водоплавающих начинает перебираться из Свердловской в Челябинскую и Курганскую области, которые располагаются южнее. Отметим, что отлет птиц продлится до середины ноября, а сезон охоты на дичь, открывшийся в сентябре, закончится 31 октября.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

Цуканов встретился с новым главой свердловского управления СКР. / Екатеринбуржцев напугали дозиметры в банке. / «Автомобилист» выиграл седьмой матч в сезоне подряд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров