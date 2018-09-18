На Урале началась зимняя миграция птиц

На Урале началась традиционная зимняя миграция птиц.

Как сообщили «Новому Дню» в екатеринбургском обществе охотников и рыболовов, в сентябре часть водоплавающих начинает перебираться из Свердловской в Челябинскую и Курганскую области, которые располагаются южнее. Отметим, что отлет птиц продлится до середины ноября, а сезон охоты на дичь, открывшийся в сентябре, закончится 31 октября.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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