Приставы намерены заработать на оружии 2,5 миллиона рублей

Служба судебных приставов Свердловской области продает оружие. Более 50 единиц разного вида и калибра были изъяты у должников и теперь подлежат реализации в пользу госказны.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе УФССП региона, всего за 2017 и 2018 годы в рамках 40 исполнительных производств был наложен арест на 57 единиц оружия. Их общая стоимость – порядка 2 миллионов 564 тысяч рублей: самое дорогое охотничье ружье продают за 150 тысяч рублей. На сегодняшний день продать удалось 31 единицу конфиската за 416 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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