Зима близко: в Екатеринбурге начали консервировать фонтаны

В Екатеринбурге завершается сезон фонтанов. До конца недели они будут законсервированы на зиму.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сразу после отключения фонтана перекрывается подача воды и электричества, чаша сливается и очищается от мусора и накопившегося ила, подающие воду форсунки демонтируются, а насосы, обеспечивающие ее напор, проверяются на наличие неисправностей. После этого специальная машина отсасывает мусор и грязь, накопившиеся в сливных коллекторах фонтанов.

До конца текущей недели продолжат свою работу фонтаны на улице Вайнера и проспекте Малахова, «Каменный цветок» на площади Труда и фонтан у памятника Александра Попова. Консервацию фонтанов специалисты планируют завершить в субботу. Вновь городские фонтаны заработают в начале мая.

Отметим, что на сегодняшний день в уральской столице работает восемь муниципальных и десять частных фонтанов, находящихся в собственности предприятий и организаций.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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