На Урале забеспокоились из-за засилья пластиковой тары: «Нужна внятная позиция губернатора»

Сегодня в Екатеринбурге проходит конференция «Утилизация отходов». В Свердловской области, которая регулярно занимает последние строчки экологических рейтингов, обеспокоены скоплениями т.н. упаковочных отходов. Эксперты называют это одной из самых больших экологических проблем.

«В мире есть шесть мусорных пятен. Одно – т.н. Восточный мусорный континент. По своим размерам он в семь раз больше территории Свердловской области. В России эта проблема тоже не решается. Планы по [массовой] переработке отходов есть, но они постоянно переносятся, экологи бьют тревогу. Пока системно к вопросу подошли только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Потому что там есть внятная позиция губернатора. Но и, скажем прямо, большие государственные инвестиции. Они пока не вышли на плановые параметры ‒ перерабатывать до 90 % отходов, но 60% уже дают, ‒ рассказал доктор экономических и медицинских наук, профессор, действительный член РАЕН Дмитрий Еделев. – Летом были акции протеста в Москве и Московской области, в Волоколамске. И что мы видим? Экологические проблемы решались привлечением правоохранительных органов, а мусоросортировки и переработки так и нет. И так во всей стане».

По его словам, никто не может точно сказать, сколько бытового мусора производит один среднестатистический россиянин. По данным Росстата, например, это около 400 кг в год, а по данным Роспотребнадзора ‒ около 1000 кг. Тем более сложно вычислить, какой процент в этой массе мусора составляет упаковка – пакеты, бутылки, и т.д. Однако, по словам Еделева, «это номер один в структуре твердых коммунальных отходов».

«Мы можем сделать то, с чего начали норвежцы. Сейчас они полностью перерабатывают 90 % отходов. Да еще ввозят из Франции и Германии, зарабатывая на этом, как мы зарабатываем на экспорте углеводородов. Наши федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «О техническом регулировании» позволяют выставить региональные требования к упаковке. Например, если в Свердловской области будет принято решение о создании экологически чистой упаковки, то можно проводить господдержку предприятий, которые изготавливают ее. Можно пойти и другим путем, предоставлять косвенную поддержку. Например, хотите поставлять шоколад в детские сады? Пожалуйста, но только в соответствующей экологической упаковке», – предложил профессор.

При этом он подчеркнул, что в стране до сих пор не существует экономического механизма государственного регулирования ‒ экосертификации. «То, что вы видите на полках, не соответствует мировым стандартам. В стране более 400 компаний, которые выдают сертификаты, но нет государственных», ‒ сказал Еделев, отметив, что это также могло бы стать частью кампании по избавлению окружающей среды от упаковочных отходов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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