Эксперты заявили, что в Екатеринбурге стало легче дышать

Сегодня Центр экологического мониторинга и контроля обнародовал некоторые данные из доклада о состоянии окружающей среды в Свердловской области. По словам директора центра Ольги Орловой, в Свердловской области от антропогенного воздействия сильнее всего страдают воздух, почва и поверхностные водоемы. Тем не менее, по ее словам, динамика положительная. По итогам 2017 года загрязнение воздуха в Екатеринбурге эксперты центра классифицировали как повышенное, а вот в Нижнем Тагиле ‒ высокое. «В Екатеринбурге и Каменске-Уральском ситуация, по сравнению с 2016 годом, стала лучше», – заметила она.

За состоянием воздуха в регионе следят автоматические станции, которые установлены в 13 муниципальных образованиях региона. За прошлый год они сделали 1,2 млн измерений. «Экстремального загрязнения не зафиксировано», ‒ сказала Орлова.

По ее данным, выбросы в атмосферу от «стационарных» источников – заводов, предприятий, и т. д. ‒ сократились. «За последние пять лет на 15% или на 169 тысяч тонн», – сказала она.

Напротив, сильнее стали загрязнять воздух «нестационарные» источники – автотранспорт. Рост, по словам директора центра мониторинга, только за прошлый год по сравнению с предыдущим составил 3,1%.

Всего в 2017 году в атмосферу попало 1,369 млн тонн загрязняющих веществ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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