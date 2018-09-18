Названы главные загрязнители воздуха в Свердловской области – это голландцы и югорцы

Центр экологического мониторинга и контроля назвал главных загрязнителей атмосферного воздуха в Свердловской области по итогам 2017 года. Как сообщила в ходе конференции «Утилизация отходов» директор центра Ольга Орлова, на первом месте среди предприятий ‒ ПАО «Энел Россия» (дочернее предприятие нидерландского Enel Investment Holding B.V.), которое в прошлом году выбросило 289,7 тысячи тонн. Это 31,2 % от общего объема выбросов в регионе. Большую часть из этой грязи – 284,6 тысячи тонн – «обеспечивает» Рефтинская ГРЭС.

На втором месте ‒ ООО «Газпром трансгаз Югра». Подразделения предприятия, включая Ивдельское, Карпинское, Нижнетуринское и Краснотурьинское линейные производственные управления магистральных газопроводов, выбросили в атмосферу 139,6 тысячи тонн.

Екатеринбург, служба информации

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