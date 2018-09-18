В страйкбольном клубе Екатеринбурга произошел взрыв. Есть пострадавший

В Екатеринбурге на Уктусе произошел взрыв в здании страйкбольного клуба. Вероятно, сдетонировала игровая пиротехника. Пострадал мужчина, по предварительным данным, ему оторвало кисть руки.

Взрыв произошел около полутора часов назад в здании на улице Гаршина, 1. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сообщение о случившемся поступило в ОП № 13. «По предварительной информации, инцидент произошел в страйкбольном клубе. У одного из посетителей в руках взорвалось пиротехническое светошумовое изделие. Устанавливается, что это был за предмет», – прокомментировали в полиции.

Возможно, речь идет об игровой гранате или мине. Пострадавший находится в больнице, у него, по информации очевидцев, ампутирована кисть руки. На месте работает полиция.

Екатеринбург, служба информации

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