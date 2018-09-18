Заплутавший 78-летний грибник из Первоуральска нашелся благодаря гудкам поездов

Более суток продолжались в Первоуральском районе поиски 78-летнего пенсионера, который ушел за грибами и заблудился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, вчера вечером в полицию обратился 45-летний первоуралец с просьбой помочь в розыске его 78-летнего отца, который в этот день рано утром отправился в лес за грибами и к вечеру не вернулся. В шесть часов утра пенсионер уехал на электричке из Первоуральска на станцию «Коуровка», там отправился в лес и через некоторое время заблудился, о чем сообщил своему сыну по мобильному телефону. К счастью, благодаря телефону пенсионер периодически выходил на связь с родственниками, объясняя, что он слышит звуки проезжающих поездов, но не может сориентироваться.

На помощь мужчине отправились 8 полицейских и 2 патрульных автомобиля. Пожилого уральца искали до глубокой ночи, ранним утром поиски продолжились. Начальник пункта полиции № 5 поселка Билимбай старший лейтенант Иван Скурихин попросил дежурного по станции Билимбай организовать подачу сигналов всеми поездами, проезжавшими на перегоне «Бойцы» – «Коуровка». Сегодня около 08:00 часов пенсионер вышел к железной дороге между этими станциями, где его встречали сотрудники полиции и родственники. Сейчас пожилой мужчина чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает, он находится дома с родными и близкими.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 18.09.18

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