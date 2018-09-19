Инженеры «Мегафона» за лето улучшили связь и скорость интернета в 65 городах на Урале

Инженеры «Мегафона» за летнюю кампанию установили новые базовые станции в 65 городах и селах Урала. Более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили 200 улиц в разных точках региона.

Как рассказали в пресс-службе компании «Мегафон» на Урале, улучшения затронули 65 населенных пунктов, где проживают свыше девяти миллионов человек.

«Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю строительную кампанию мы запустили десятки базовых станций. Благодаря этому связь стала надежнее, а интернет-соединение более стабильным и быстрым», – рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «Мегафон» Антон Щербаков.

Новые базовые станции появились на территории мегаполисов, крупных городов региона, сел, нефтяных месторождений Югры и вдоль автомобильных трасс.

В Свердловской области скорость интернета и качество связи смогут оценить жители Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красного, Кашино, Нижнего Тагила, Нижних Серег, Полевского, Патрушей, Ревды, Серова, а также жители окрестностей Сысерти у горы Плешивой, окрестностей Кировграда у горы Ежовой.

В Екатеринбурге улучшения провели на улицах Ангарской, Бардина, Вокзальной, Индустрии, Кузнецова, Латвийской, Малышева, Мамина-Сибиряка, Репина, Родонитовой, Сыромолотова, Соболева, Таганской, Токарей, Уральской, Шефской, Хлебной, Челюскинцев и переулках Киевском и Медицинском. Точечно произведены улучшения на заводе «Уралтрансмаш», в зданиях УрФУ и «Маринс Парк Отель».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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