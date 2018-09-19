В Качканаре в утиль спишут автобус, который за 10 лет ни разу не вышел на маршрут

Властям Свердловской области грозит разбирательство из-за неразумной траты бюджетных денег. Для центра соцспомощи в Качканаре 10 лет назад купили автобус по целевой программе, но ни разу он на дороги города не вышел, а сейчас его пора утилизировать как устаревший.

Автобус, о котором идет речь, для ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям города Качканара» купили в 2007 году. Это КАвЗ-397653, сейчас такие автобусы уже не выпускаются, а тогда он стоил 700 тысяч рублей. Автобус покупало управление социальной политики по Качканару в рамках государственной целевой программы «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы. Автобус передали центру соцпомощи. Однако пользоваться им не стали.

«Как установлено в ходе надзорных мероприятий, транспортное средство с момента передачи по назначению не используется в связи с отсутствием оборудования системы ГЛОНАСС, тахографа, удерживающих устройств для детей. Автобус находится на стоянке», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Денег на установку оборудования у центра нет. Добавим, требования по установке в автобусах тахографа, системы ГЛОНАСС и детских удерживающих устройств – это требования последних лет, десять лет назад таких правил не было.

В прокуратуре отметили, что сейчас амортизация автобуса составляет 550 тысяч, решается вопрос – использовать его или утилизировать.

Такое «владение» автобусом – нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, госимущество использовалось неэффективно. А нарушители, как указывает прокуратура, – минсоцполитики области и ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям города Качканара».

«В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами Министерства социальной политики Свердловской области и ГАУ Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Качканара» своих обязанностей, прокуратура внесла представление в адрес первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова с требованием устранить нарушения бюджетного законодательства», – добавили в надзорном ведомстве.

Качканар, служба информации

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