В Нижней Туре молодая мать случайно утопила сына, а после покончила с собой (ФОТО)

В Нижней Туре обсуждают страшный инцидент, который произошел в выходные. По неподтвержденным данным, 17-летняя девушка принимала ванну вместе со своим маленьким сыном. Молодая мать в какой-то момент уснула, а когда открыла глаза, увидела, что ребенок захлебнулся. Девушка вызвала скорую, однако врачи ничего не могли поделать – малыш был уже мертв. После этого и сама мать была найдена мертвой, она покончила жизнь самоубийством.

«Я не верила в это до последнего, до самого конца. Ты была моей лучшей маленькой девочкой, которая постоянно меня защищала и оберегала как свою маленькую малышку, я помню все, каждый день с тобой...» – пишут подруги погибшей на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в курсе данной информации, однако от комментариев воздержались.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.09.18

В Свердловской области создадут орган власти для решения политических вопросов. / Екатеринбуржцы предпенсионного возраста могут не дождаться льготного проезда. / Лица новой гордумы. Вручение мандатов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»