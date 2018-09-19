В Нижней Туре молодая мать случайно утопила сына, а после покончила с собой (ФОТО)

В Нижней Туре обсуждают страшный инцидент, который произошел в выходные. По неподтвержденным данным, 17-летняя девушка принимала ванну вместе со своим маленьким сыном. Молодая мать в какой-то момент уснула, а когда открыла глаза, увидела, что ребенок захлебнулся. Девушка вызвала скорую, однако врачи ничего не могли поделать – малыш был уже мертв. После этого и сама мать была найдена мертвой, она покончила жизнь самоубийством.
«Я не верила в это до последнего, до самого конца. Ты была моей лучшей маленькой девочкой, которая постоянно меня защищала и оберегала как свою маленькую малышку, я помню все, каждый день с тобой...» – пишут подруги погибшей на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в курсе данной информации, однако от комментариев воздержались.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 19.09.18
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