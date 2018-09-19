Застольная драка матери и дочери закончилась таинственной пропажей золотой серьги

Серовская полиция завершила расследование несколько необычного уголовного дела о краже одной золотой сережки у местной жительницы 1965 года рождения.

Как рассказал РИА «Новый День» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в начале июля 2018 года в полицию обратилась женщина, которая увидела на витрине городского ломбарда собственную золотую сережку, похищенную ранее у нее дома.

Сотрудники полиции установили, что за неделю до этого заявительница и ее взрослая дочь устроили «девичник» с подругами. Застолье закончилось ссорой и дракой между матерью и дочкой, которая ударила мать, повредив ей ухо.

Когда шумная вечеринка закончилась, хозяйка жилища увидела рану и обнаружила пропажу ценного украшения. Сначала она обзвонила подруг, которые, словно сговорившись, отвечали, что не видели и не знают, куда делась дорогостоящая серьга.

«Спустя неделю, отчаявшись найти пропажу, женщина отправилась в ломбард, чтобы сдать оставшуюся без пары сережку. Каково же было удивление дамы, когда она обнаружила вторую половинку комплекта в продаже. После чего и появилось заявление в полицию. Установить лицо, сдавшее изделие под залог, специалистам сыскного дела не составило труда. Любительницей чужих украшений оказалась гостья потерпевшей 1980 года рождения. Теперь она сожалеет о случившемся и понимает, что поступила некрасиво», – отметил полковник Горелых.

Чтобы сгладить вину перед подругой, подозреваемая быстро возместила причиненный ущерб. О вердикте суда пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует общественность дополнительно.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 19.09.18

«У меня камень с души свалился»: Николай Коляда доволен, что судебный процесс по делу о ДТП закончился. Подробности из зала (ВИДЕО). / В Нижней Туре молодая мать случайно утопила сына, а после покончила с собой (ФОТО). / В Свердловской области создадут орган власти для решения политических вопросов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»