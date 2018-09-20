В Екатеринбурге ушла из жизни 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике

В Екатеринбурге на 83-м году ушла из жизни легендарная советская гимнастка Лилия Назмутдинова.
Как сообщили в областном министерстве спорта, Лилия Назмутдинова была первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики страны, стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии, бронзовым призером первенства мира 1965 года в Праге, 15-кратной чемпионкой СССР, 12-крастной чемпионкой РСФСР. После завершения профессиональной спортивной карьеры сорок лет отдала тренерской работе.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств можно увидеть ее портрет кисти Людмилы Сгибневой, где спортсменка изображена вместе с сестрами (картина «Наставницы. Cестры Назмутдиновы», 1979 год).
Прощание с Лилией Биляловной Назмутдиновой состоится в субботу, 22 сентября, в 10:00 часов во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3).
Екатеринбург, служба информации
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