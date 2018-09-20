Три пожара за две недели: жители ЖБИ опасаются, что во дворах завелся пироман (ФОТО)

На улице Высоцкого этой ночью сгорела легковушка. За последние десять дней это третий пожар в одном и том же дворе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне около 11 часов вечера во дворе дома на улице Высоцкого загорелся автомобиль, припаркованный около трансформаторной будки. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на тушение ВАЗ-21099 отправили 2 машины и 7 человек личного состава.

По словам очевидцев, из-за припаркованных автомобилей пожарная техника до сгоревшего ВАЗа не добралась, пожарные протягивали рукава до машины. Судя по всему, автомобиль восстановлению не подлежит, салон выгорел полностью, капот остался целым. Кроме того, огонь рисковал переброситься на трансформаторную будку, горел электрический кабель. С утра сооружение осмотрели электрики.

«Чуть больше чем за неделю пожарная в нашем дворе побывала в третий раз. Несколько дней назад загорелась мусорка, точнее, старая мебель, которую поставили между баками и деревьями. 11 сентября горела будка у хоккейного корта. Она деревянная, но у нас не та погода, чтобы думать на самовозгорание из-за жары. Все пожары были в ночное время, фонари у нас не работают. Владелец сгоревшей машины сказал, что пожарные предварительно причиной поджог поставили», – рассказал очевидец. Добавим, в доме, около которого не прекращаются поджоги, находится участковый пункт полиции.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление от владельца сгоревшего автомобиля поступило, будет проводиться пожарно-техническая экспертиза. Комментировать остальные возгорания в УМВД пока не готовы, но заверили, что в случае любых таких фактов проводится проверка.

Екатеринбург, служба информации

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