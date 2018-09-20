Скончался глава Россельхознадзора по Свердловской области

Скончался руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Анатольевич Тухбатов.

Сообщение о его гибели сегодня опубликовали на сайте управления.

«Требовательный как к себе, так и к подчиненным, он поддерживал в коллективе атмосферу справедливости и доброжелательности. Быстро ориентировался в новых условиях работы и принимал правильные решения для достижения желаемых результатов, последовательно отстаивая интересы Свердловской области. За ответственную работу Игорю Анатольевичу были вручены почетные грамоты, благодарности и грамоты министерств и ведомств Свердловской области. Ушел из жизни человек необъятной души, профессионал. Его целеустремленность, трудолюбие и великодушие навсегда останутся в наших сердцах», – написали сотрудники свердловского Россельхознадзора. Игорь Анатольевич скоропостижно скончался накануне вечером, как уточнили в пресс-службе управления, он ничем не болел, был бодрым, жизнерадостным.

Игорь Анатольевич родился в 1966 году в Перми, закончил УрГЭУ. Возглавил Россельхознадзор в Свердловской области в 2013 году, в 2017 году ему присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук.

Екатеринбург, служба информации

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