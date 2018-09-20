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Четверг, 20 сентября 2018, 10:34 мск

Новости Екатеринбург

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На Серовском тракте лоси спровоцировали три аварии за неделю (ФОТО)

Фото из паблика «Екатеринбург Серов (online)»

Свердловских водителей предупреждают о том, что на дорогах участились случаи, когда лоси выбегают на трассы. Столкновение с автомобилем может быть одинаково опасно как для животного, так и для водителя и пассажиров машины.

«Будьте аккуратней на трассе Екатеринбург ‒ Серов. У лосей гон начался. За поездку видел трех», – пишет Дмитрий Пивоваров в соцсети «ВКонтакте».

В паблике «Екатеринбург Серов (online)» опубликованы снимки аварии, которая произошла сегодня неподалеку от Нижнего Тагила, на 133 км трассы. По всей видимости, лось выбежал на дорогу прямо под колеса автомобилей. В ДТП угодили Mitsubishi Pajero и «газель». О пострадавших не сообщается, однако сказано, что это уже третья авария за неделю.

Также накануне вечером на той же дороге, но на 189 километре, произошло столкновение лося и Daewoo Nexia. Водитель и пассажирка легковушки получили сотрясения головного мозга.

Екатеринбург, служба информации

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