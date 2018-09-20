Екатеринбуржских и тюменских водителей один день будут возить на электричке бесплатно

Владельцы автомобилей, которые 22 сентября согласятся оставить свои машины дома, смогут бесплатно прокатиться на городских электричках Екатеринбурга и Тюмени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СвЖД, чтобы проехать бесплатно, надо будет предъявить контролеру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В Екатеринбурге «Городской электропоезд» проходит через станции Екатеринбург-Сортировочный, Электродепо, ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, Первомайская, Шарташ, Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик, Сысерть. Электричка позволяет быстро доехать из отдаленных районов города до центра. Стоимость проезда составляет 29 рублей, что сопоставимо с ценой проезда в общественном транспорте. В Тюмени в «единую тарифную зону» входят станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км, Утяшево. Между этими станциями пассажиры могут проехать на любом пригородном поезде по единому тарифу – 24 рубля.

Всемирный день без автомобиля проводится с 1994 года. Автомобилистам предлагается на один день отказаться от машины в пользу общественного транспорта (лучше самого экологичного – электрического), а также велосипеда или самоката. Целью акции является уменьшение влияния автомобильного транспорта на природную среду городов.

Екатеринбург, Тюмень, служба информации

Екатеринбург, Тюмень. Другие новости 20.09.18

Свердловские власти запретили митинг, прочитав переписку заявителей в соцсетях. / На Серовском тракте активизировались лоси – три аварии за неделю. / Скончался глава Россельхознадзора по Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»