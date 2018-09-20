Уральский бодибилдер везет «золото» с турнира «Олимпия» в Лас-Вегасе

Уральский бодибилдер Николай Пышминцев стал золотым призером турнира «Олимпия», который прошел в Лас-Вегасе. Атлет, выступая в весовой категории до 130 кг, показал лучший результат в жиме от груди в однослойной майке 345 кг. Кроме того с результатом 370 кг в жиме в многослойной майке он взял «серебро», незначительно уступив сопернику по очкам.

Для Николая Пышминцева это уже четвертая «Олимпия», и ни разу он не оставался без медалей. С первых двух турниров он привез серебряные и бронзовые медали, а в прошлом году ‒ золотую. Атлет хорошо известно любителям и профессионалам паэурлифтинга России и мира. Он ‒ мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа, первый в Свердловской области взял вес больше 300 кг, многократный чемпион мира в рамках мультитурнира «Золотой тигр». Сейчас Николай также является стипендиатом Клуба бодибилдинга и фитнеса УГМК. Последние четыре года из 15, что Николай увлекается силовыми видами спорта, он занимается дважды в неделю в клубе УГМК. Его тренер, руководитель организации Тимур Растимешин, отмечает особенную настойчивость, внутреннюю дисциплину и невероятную работоспособность спортсмена.

«Николай стал безусловным лидером чемпионата в своей весовой категории. В этом году он показал прекрасный результат на Кубке мира FitCon по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге по версии IPL в Солт-Лейк-Сити, завоевав две золотых медали. И сейчас, проявив настоящие бойцовские качества, сумел выстоять, не сломаться под давлением трибун и славой соперников, взял «золото» и «серебро». Причем в жиме в однослойной майке он превысил собственный прошлогодний результат на 25 кг», ‒ рассказал Тимур Растимешин.

Добавим, что «Олимпия» – один из старейших и самый престижный турнир по бодибилдингу в мире, по значимости сравнимый с Олимпийскими играми.

Екатеринбург, служба информации

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