Взрывы, пыль, грязь и убитые дороги – жители элитных поселков в Белоярке протестуют против открытия карьера (ВИДЕО)

В Белоярском районе может открыться простаивавший несколько месяцев карьер по добыче песка и гравия. Об этом «Новому Дню» рассказали жители одного из местных коттеджных поселков. Речь идет о т. н. Кабановском месторождении, которое начали разрабатывать около десяти лет назад. Однако по прошествии некоторого времени выяснилось, что у фирмы «Стройдорснаб» не было разрешающих документов на добычу, и работы остановились.

За период спокойствия рядом с карьером появились коттеджные поселки, в том числе ‒ элитная «Скандинавия». Но вместо тишины и спокойствия жителям экологически чистого района теперь снова грозят взрывы, пыль, грязь и убитые грузовиками дороги. Как выяснилось, коммерсанты инициировали перевод земли, где вели добычу, из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию промышленных, что позволит возобновить разработку.

Жители поселка протестуют против разработки карьера

При этом, как считают местные жители, администрация Белоярского района поддерживает деятельность предпринимателей. «Администрация считает, что все уже решено, и карьер будет работать, но мы можем изменить ситуацию», ‒ говорится в листовке, которая призывает жителей прийти на публичные слушания.

Как отмечает «Новый День», они пройдут уже сегодня в Доме культуры «Юбилейный» в Косулино в 16:30.

Необходимо добавить, что еще в 2015 году в Госдуму РФ был внесен законопроект о запрете добычи полезных ископаемых рядом с жилой застройкой. Депутаты предлагали создавать пятикилометровую зону от границы жилых массивов. «В числе негативных последствий размещения карьеров по добыче полезных ископаемых вблизи населенных пунктов можно назвать общее ухудшение экологии, в том числе загрязнение водоемов, распространение вредных газов и радиации, оседание пыли, и, как следствие, ухудшение здоровья населения», ‒ сказано в пояснительной записке к законопроекту, который пока так и не был рассмотрен.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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