В Свердловской области повышают тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. С января 2019 года жители региона будут платить на 4 % больше, чем сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Там отметили, что рост связан с инфляцией.

Взнос за капитальный ремонт рассчитывается исходя из площади квартиры ‒ сейчас жители области платят по 9 рублей ровно за квадратный метр. С Нового года ставка вырастет до 9 рублей 36 копеек.

«Повышение тарифа даст региону возможность не сдвигать ремонт включенных в программу домов на более поздние периоды», – пояснил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Екатеринбург, служба информации

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