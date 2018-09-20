Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 65 человек

Многоэтажный жилой дом загорелся сегодня днем в Екатеринбурге.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 13:22 поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже 12-этажного дома на улице Серова. По лестницам пожарные эвакуировали 65 человек, из них 10 детей, двух человек вывели в масках «Самоспасатель».

В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 22 человека. С огнем пожарные справились в течение 14 минут. Причина пожара устанавливается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.09.18

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