Телефон «02» в Екатеринбурге в субботу будет работать с перебоями. Куда обращаться

В субботу, 22 сентября, телефон «02» может работать с перебоями.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, это связано с тем, что послезавтра планируется проведение технических работ на телефонной станции управления.

При этом граждане могут обращаться в дежурные части отделов полиции по следующим телефонам:

ОП № 1 УМВД (Кировский р-н) – 356-42-01;

ОП № 2 УМВД (Кировский р-н) – 356-42-02;

ОП № 3 УМВД (Кировский р-н) – 356-42-03;

ОП № 4 УМВД (Ленинский р-н) – 356-42-04;

ОП № 5 УМВД (Ленинский р-н) – 356-42-05;

ОП № 6 УМВД (Октябрьский р-н) – 356-42-06;

ОП № 7 УМВД (Октябрьский р-н) – 356-42-07;

ОП № 8 УМВД (Верх-Исетский р-н) – 356-42-08;

ОП № 9 УМВД (Верх-Исетский р-н) – 356-42-09;

ОП № 10 УМВД (Железнодорожный р-н) – 356-42-10;

ОП № 11 УМВД (Железнодорожный р-н) – 356-42-11;

ОП № 12 УМВД (Чкаловский р-н) – 356-42-12;

ОП № 13 УМВД (Чкаловский р-н) – 356-42-13;

ОП № 14 УМВД (Орджоникидзевский р-н) – 356-42-14;

ОП № 15 УМВД (Орджоникидзевский р-н) – 356-42-15.

Телефон дежурной части УМВД для обращения граждан в период проведения технических работ: 257-07-56.

Екатеринбург, служба информации

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