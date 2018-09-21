В Краснотурьинске после столкновения с автомобилем погиб 10-летний велосипедист (ФОТО)

В Краснотурьинске погиб 10-летний мальчик, который попал под колеса автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, авария произошла перекрестке улиц Ленинского Комсомола – Чкалова. Водитель «Лады Гранты» проезжал перекресток, когда ему наперерез выехал мальчик. Ребенок проезжал перекресток по пешеходному переходу, не спешиваясь и на красный свет. Мальчик скончался в реанимации спустя 50 минут после аварии.

«Госавтоинспекция Свердловской области обращается к родителям – при приобретении своему ребенку велосипеда, самоката, других устройств для передвижения в первую очередь обратите внимание на то, что необходимо постоянно проговаривать с ребенком правила безопасного поведения на дорогах, напоминать о необходимости спешиваться при пересечении проезжей части, переходить только в строгом соответствии с Правилами дорожного движения, предварительно убедившись в безопасности», – напомнили в ГИБДД.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 21.09.18

21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Желтая коробчка, которая заменит бригаду водолазов, – в Екатеринбурге испытывают подводный дрон для нефтяников (ФОТО, ВИДЕО). / Суд решит, надо ли изолировать от общества 13-летнюю участницу истязания инвалида из Березовского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»