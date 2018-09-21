В Нижнем Тагиле отменили оправдательный приговор по делу о похищении стоматолога

В Нижнем Тагиле заново рассмотрят дело местных жителей, которых обвиняли в похищении человека и вымогательстве. Ранее им дали небольшие сроки, признав виновными в более мягком преступлении.

Речь идет о деле Ахмеда Эльмесова и Оксаны Меньшовой – потерпевшим по делу был стоматолог, он уверял, что его похитили, избивали и вымогали деньги. Версия следствия была аналогичной: в январе 2016 года стоматолога удерживали до февраля в реабилитационном центре, вымогая деньги.

В июле 2018-го приговором Дзержинского районного суда Нижнего Тагила Ахмед Эльмесов и Оксана Меньшова были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Эльмесова отправили в колонию на 3 года, его подельницу – на 2 года. Этим же приговором тагильчан оправдали по ч. 3 ст. 33, пп. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Организация совершения похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений» за отсутствием события преступления.

Гособвинитель подал апелляцию. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила. Оправдательный приговор Меньшовой и Эльмесову отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Нижний Тагил, служба информации

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