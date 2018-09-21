В Екатеринбурге рестораны закрывают после жалоб неизвестных

В Екатеринбурге за последнюю неделю закрыли два ресторана – вегетарианский «Вегбургер» и латиноамериканский «Метис». В обоих случаях это случилось после визита сотрудников свердловского управления Роспотребнадзора, которые пришли в общепит по жалобам посетителей. Владельцы обоих ресторанов недоумевают, что могло не понравиться гостям.

«Мы не знаем, что на самом деле случилось с нашими гостями и почему они подали на «Метис» жалобы в Роспотребнадзор и другие карающие органы. Так или иначе мы приветствуем проверку и с нетерпением ждем решение суда! Мы абсолютно уверены в себе и в том, что справедливость будет восстановлена», – сказано на странице «Метиса» в фейсбуке.

В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора сообщили, что ресторан закрыли на месяц, однако окончательное решение примет Ленинский райсуд. «Не соблюдается поточность технологических процессов, в моечной допускается пересечение потоков чистой и использованной посуды; набор имеющихся помещений не соответствует требованиям санитарных правил для работы на необработанном сырье, в том числе сырых овощах; несвоевременно проводятся ремонтные работы в производственных помещениях; зона формирования готовых холодных блюд не оборудована бактерицидными лампами; отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья; маркировка производителя/изготовителя не сохраняется до конца использования продукции; производство и последующее замораживание заготовок производится с отсутствием технической документации и неустановленными сроками годности; морозильные камеры находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в санитарной обработке, не соблюдаются нормы складирования и требования к товарному соседству продуктов, нарушаются требования к хранению сыпучих продуктов; производственный инвентарь не имеет маркировки; не проводится органолептическая оценка и оценка степени готовности кулинарных блюд и изделий; на предприятии не ведется журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания и журнал контроля качества фритюрных жиров; не соблюдаются требования к обработке посуды, хранению уборочного инвентаря, сбору и хранению отходов», – перечислили в ведомстве.

В «Вегбургере» рассказывают похожую историю – проверка из Роспотребнадзора к ним пришла также после писем посетителей. «Оказывается, на нас неоднократно писали жалобы, и не только в Роспотребнадзор, но и во многие другие органы: прокуратуру, налоговую. В результате проверки Роспотребнадзора у нас выявили некоторые нарушения, взяли пробы и опечатали кафе. Было назначено судебное заседание. Часть претензий касалась отсутствия документов, которые на самом деле у нас были – мы предоставили их при проверке. Роспотребнадзор сразу сказал, что мы кому-то насолили. Ознакомились с материалами дела: было два заявления в Роспотребнадзор. Оба идентично написаны, одинаковыми фразами, – а ситуации описаны разные и якобы от разных людей. Это было еще одно подтверждение, что все не так просто. Несколько дней мы не понимали, что происходит. После этого на телефон Марии Матюшиной, идейного создателя проекта «Вегбургер», стали приходить СМС с разными текстами. В них было давление на соучредителя компании, и уже не осталось сомнений, что это подстава. Наше дело хотят уничтожить: обещают всеми возможными способами нас закрыть», – говорят владельцы вегетарианского кафе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.09.18

В Нижнем Тагиле отменили оправдательный приговор по делу о похищении стоматолога. / Психоанализ картин, «Аутсайдеры» и путешествие на Компрессорный – Weekend в Екатеринбурге. / Митинги и пикеты против пенсионной реформы пройдут по всей Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»