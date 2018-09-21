В Екатеринбурге пройдет чемпионат среди банщиков

В Екатеринбурге на следующей неделе будет проходить открытый чемпионат России среди профессионалов по банному мастерству. Мероприятия запланированы на три дня – с 25 по 28 сентября.

«В Екатеринбург съезжаются лучшие банщики, парильщики, массажисты, банные мастера, управляющие банных комплексов и комбинатов, производители банных аксессуаров и атрибутики, а также журналисты, сотрудничающие с тематическими медиапроектами. Банные мастера представляют Санкт-Петербург, Челябинск, Ижевск, Златоуст, Пермь, Миасс, Новосибирск, Волгоград и Екатеринбург», – сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что турнир проходит уже в третий раз подряд.

Екатеринбург, служба информации

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