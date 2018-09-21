Уральцы наполнили соцсети «марсианскими пейзажами» (ФОТО)

Все чаще появляются в соцсетях фотографии «Уральского Марса» – глиняного карьера с неземными пейзажами под городом Богданович. Начиная с июля каждые выходные сотовый оператор «МегаФон» фиксирует здесь двукратное увеличение голосового и интернет-трафика.

Увидеть своими глазами и сфотографировать глиняные горы и малиновую воду, придающие карьеру инопланетный вид, приезжают не только жители Среднего Урала. За три месяца эксперты оператора зафиксировали здесь смартфоны челябинцев, тюменцев, ямальцев, югорчан и даже москвичей и петербуржцев.

Вдалеке от населенных пунктов звонить и размещать фотографии в социальных сетях гостям «Марса» помогает мобильный сигнал от ближайшей базовой станции «МегаФона». Телеком-объект находится в поселке Полдневой в трех километрах от карьера, но уверенный 2G-сигнал распространяется на 15-17 километров, а стабильный 3G – на 5-7 километров.

«Это место настолько полюбилось ценителям красочных снимков, что за месяц число уникальных абонентов – зрителей неземных пейзажей – в два с половиной раза превышает население ближайшего поселка Полдневой. Скорость передачи данных здесь достигает 15-19 Мбит/с, этого достаточно, чтобы гости так называемого Марса могли сразу размещать фото или вести прямой эфир с места событий», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

По данным аналитиков оператора, посетитель карьера в среднем совершает один звонок по телефону и использует объем мобильного интернета, который можно сравнить с размещением в сети 10-12 качественных снимков.

«Уральский Марс» находится рядом с городом Богданович. Это Троицко-Байновское месторождение огнеупорных глин – самое крупное по величине запасов на Среднем Урале, оно тянется на 20 км, а площадь составляет 75 кв. км. Глины, которые здесь добывали, шли на производство огнеупорного кирпича. Цвет глин – от белого до красного и угольно-черного. В карьерах есть несколько озер с малиновой водой, которую подкрашивает минерал пирит.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 21.09.18

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