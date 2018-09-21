Автопарковка на площади 1905 года закроется сегодня в 23:00

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закрывается на весь уикенд – ради ярмарки выходного дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, автостоянка на площади будет закрыта с 23:00 21 сентября (пятница) до 21:00 23 сентября (воскресенье).

Традиционная ярмарка выходного дня будет работать 22 и 23 сентября. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров от производителей Уральского региона. Учитывая специфику времени года, садоводы смогут приобрести саженцы для посадки «под зиму», а также весь необходимый инвентарь.

Екатеринбург, служба информации

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