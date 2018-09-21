В нижнетагильские водоемы запустили рыб, которые будут очищать воду

В водоемы Нижнего Тагила ЕВРАЗ НТМК запустил мальков белого амура. Эта рыба питается зелеными водорослями и фитопланктоном, расчищает пруды от водорослей, увеличивая содержание в воде кислорода. Как сообщили в пресс-службе компании, полезных мальков запустили в Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище, всего было выпущено пять тысяч мальков. Эксперты будут наблюдать за адаптацией рыб. В 2019 году экологи ЕВРАЗ НТМК планируют выпустить в водоемы белых толстолобиков.

«ЕВРАЗ НТМК регулярно очищает водоемы экзотическими растениями: хлореллой, эйхорнией и пистией, которые питаются органическими и неорганическими веществами. А для очистки сточных вод ЕВРАЗ НТМК использует угольные фильтры», – отметили в компании.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 21.09.18

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