В Свердловской области ожидаются заморозки

В Свердловской области в ближайшее время будет холодно. Как сообщает свердловский Гидрометцентр, уже в воскресенье в некоторых районах региона ночью температура воздуха может опуститься до -1 градуса. Впрочем, по данным метеобюро, днем будет тепло. В Екатеринбурге ожидается до +18 градусов днем.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на востоке местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман», – сообщили синоптики.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.09.18

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