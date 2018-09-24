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Понедельник, 24 сентября 2018, 09:13 мск

Новости Екатеринбург

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Отопительный сезон стартовал во всех свердловских муниципалитетах, кроме Невьянска

По данным регионального министерства ЖКХ, на сегодняшнее утро подача тепла началась в 93 из 94 муниципалитетах Свердловской области. Исключением стал Невьянский городской округ, где отопительный сезон должен стартовать завтра – в первую очередь энергетики будут подключать школы, детсады и больницы.

Лидером по пуску тепла стал Северный управленческий округ, где к 24 сентября подключено 93,4 % жилфонда и 91 % социальных объектов. Следом идет Горнозаводской управленческий округ – его показатели 90,3 % и 81,8 % соответственно. В Восточном управленческом округе к системам теплоснабжения подключено 62,6 % жилфонда и 83,2 % соцкультбыта, в Западном 42,8 % и 82,9 %, в Южном управленческом округе тепло получают 56,8 % жителей и 67,8 % объектов соцсферы, сообщили в минЖКХ.

Стопроцентное подключение отопления есть в 44 муниципалитетах. В Екатеринбурге тепло получают менее половины горожан: только 22 % многоквартирных домов и около 40 % социальных объектов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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