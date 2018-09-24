Житель Тугулыма лишился тысячи строительных блоков из-за нежелания платить долг

В поселке Тугулым судебные приставы арестовали стройматериалы и автомобиль должника, отказавшегося возмещать материальный ущерб по решению суда. Мужчина лишился порядка тысячи штук кермазитоблоков, из которых можно было построить дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, по вине тугулымца случился пожар в жилом доме – была повреждена крыша. Суд оценил ущерб в 700 тысяч рублей и обязал мужчину выплатить эту сумму владельцу дома. Но виновник не торопился перечислять деньги.

Тогда приставы выяснили, что во владении должника находятся строительные блоки и машина «Дэу Матиз». Имущество было описано и направлено для оценки стоимости. В дальнейшем стройматериалы и автомобиль будут проданы на торгах, а вырученные деньги поступят на счет взыскателя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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