В Свердловской области ищут жертв банды, грабившей автомобилистов прямо на дороге

Полицейские ищут уральцев, пострадавших от автомобильных воров. Преступники действовали по одной схеме: выслеживали жертву, незаметно прокалывали колесо, а затем предлагали помощь в ремонте. Чаще всего потерпевшими становились женщины.

«У каждого члена группы была своя персональная роль. Пока один из злоумышленников всячески отвлекал жертву, задействовав ее в различной помощи при перебортовке колес, другой проникал в салон, откуда похищал ценные вещи: наличные денежные средства, кошельки, банковские карты, телефоны. Добычу позже делили между собой. Нередко участники группы раскачивали автомобиль, объясняя, что это способствует быстрой накачке колеса. На самом деле этот маневр помогал незаметно попасть в машину», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Злоумышленники ездили на таких автомобилях, как зеленый ВАЗ-2114, серебристый ВАЗ-2109 и «ДЭУ Нексия» золотистого цвета, меняя при этом номера. В апреле этого года правоохранители задержали группу подозреваемых мужчин. Все они находятся под стражей. Сейчас оперативники устанавливают дополнительные эпизоды краж, совершенных преступной бандой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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