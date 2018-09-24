Для строительства дороги в Академическом «перенесут» русло реки

Для строительства проспекта Академика Сахарова от улицы Рябинина до Суходольской мэрия Екатеринбурга разрешила «профилировать» русло реки Патрушиха. Дорога в будущем соединит Академический и Широкую Речку, что сделает более удобной транспортную развязку в двух районах.

Постановление, подписанное главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом, опубликовано на сайте официальной газеты «Вечерний Екатеринбург». Согласно документу, муниципальному бюджетному учреждению «Мастерская генерального плана» разрешено подготовить проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для «размещения линейного объекта «Строительство проспекта Академика Сахарова, от улицы Рябинина до улицы Суходольской, с профилированием русла реки Патрушихи».

По обнародованному ранее проекту предлагалось изменить русло реки Патрушиха – направить ее «вокруг» жилых домов, южнее. Судя по опубликованному документу, так и будет сделано – иначе соединить улицы Рябинина и Суходольская невозможно. Правда, когда начнется строительство дороги, пока не уточняется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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