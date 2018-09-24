Молодой екатеринбуржец за обидные слова забил насмерть бомжа

Молодой екатеринбуржец поссорился с незнакомым бездомным и забил его насмерть. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тело жестоко избитого бомжа было найдено вчера во дворе на улице Пехотинцев. Следственный отдел по Железнодорожному району возбудил уголовное по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи и полиция быстро вычислили и задержали подозреваемого, местного жителя 22 лет. Молодой человек признался, что накануне ночью был пьян и поссорился с незнакомым бомжом. Слова жертвы показались ему настолько обидными, что он забил оппонента насмерть руками и ногами.

Екатеринбург, служба информации

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