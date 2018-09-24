За летние месяцы на Среднем Урале леса горели более 400 раз

За прошедшее лето в Свердловской области было зарегистрировано и потушено 425 лесных пожаров общей площадью 5 828 гектаров. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, лидируют Сысерть – 27 пожаров площадью 2 283 гектара, Каменский городской округ – 46 пожаров площадью 862 гектара, Березовский – 33 очага площадью 200 гектаров и Ивдель – 28 очагов площадью 241 гектар.

Сейчас пожароопасная ситуация сохраняется на севере области. По оперативным данным департамента, 24 сентября действуют десять лесных пожаров на площади 21,5 гектара, из них три пожара площадью 11 гектаров локализованы и не распространяются. Семь из действующих лесных пожаров находятся в Серовском городском округе. «Теплая осенняя погода способствует отдыху в лесу, и надо помнить, что более 80% лесных пожаров – это дело рук человека. Соблюдать правила пожарной безопасности в лесу просто, достаточно ответственно относится к своему пребыванию на природе: не бросать спички и сигареты, правильно тушить костры», – говорит директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.

Екатеринбург, служба информации

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