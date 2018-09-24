Пьяный водитель на «Ладе» протаранил гараж, спасаясь от полиции (ФОТО)

Чуть было не закончилась трагедией сегодня ночью погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной ГИБДД, госавтоинспекторы обратили внимание на автомобиль «Лада-21703», который при движении резко менял скорость и направление. Наряд ДПС погнался за водителем, требуя остановиться. Но тот проигнорировал требования и поехал еще быстрее. На улице Гагарина водитель не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в гараж.

И сам автомобилист 1997 года рождения, и трое его пассажиров – молодые люди 18, 19 и 20 лет, получили различные травмы. Все они были пьяны, прав у водителя не было.

Отметим, за выходные дни в Свердловской области инспекторами ДПС в состоянии алкогольного опьянения задержаны 185 водителей, из них более 20 человек – уже второй раз за год, и теперь им грозит уголовная ответственность.

Сухой Лог, служба информации

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