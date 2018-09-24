Свердловская паспортистка заплатит государству 7 тысяч рублей за ошибку в документах

Минфин России взыскал с бывшей сотрудницы УФМС 7 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте при указании пола. Из-за неточности у владельца документа был сорван отпуск, и в ходе судебных разбирательств государственному ведомству пришлось возмещать ущерб. Изначально министерство затребовало у провинившейся 57 тысяч рублей, но суд снизил сумму взыскания до уровня среднемесячной зарплаты работницы.

Случай с ошибкой в загранпаспорте произошел в 2013 году. Как сообщили в пресс-службе облсуда, Татьяна Н. и Александр З. решили отправиться в Таиланд по турпутевке стоимостью 78 425 рублей. Но пара не прошла пограничный контроль в аэропорту Кольцово, так как в загранпаспорте Александра был неправильно указан пол владельца документа: вместо «м/м» (мужской) было указано ж/f (женский). Из страны мужчину не выпустили, его спутница от поездки также отказалась.

После чего женщина обратилась в суд, чтобы вернуть стоимость тура и потребовать компенсации морального вреда. В апреле 2015 года Ленинский районный суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу Татьяны и Александра 57 673 рубля – в эту сумму вошли возмещение стоимости путевки мужчины, выплата моральной компенсации по 5 тысяч каждому и судебные издержки.

На этом же процессе в качестве третьего лица привлекалась специалист регионального УФМС Галина М. Она не отрицала свою вину и объяснила свою невнимательность высокой загруженностью и большим объемом работы.

История продолжилась рассмотрением еще одного гражданского дела в Чкаловском районном суде. На этот раз Минфин РФ подал регрессный иск к паспортистке. Ведомство просило взыскать с сотрудницы миграционной службы, допустившей ошибку, 57 673 рубля. Защита Галины М. обратила внимание, что оформлением и выдачей «бракованного» загранпаспорта занимались несколько сотрудников УФМС, и ошибку допустил другой специалист, который вносил документ в базу данных. Но суд установил, что поскольку Галина М. занимала должность документоведа, именно она должна была проверить правильность заполнения реквизитов паспорта. В то же время по закону работник может возместить материальный ущерб работодателю только в ограниченном размере. Максимальным пределом является средний месячный заработок подчиненного. Опираясь на это, суд постановил взыскать с Галины М в пользу государства 7 тысяч рублей.

Федеральный Минфин пытался обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия оставила вердикт Чкаловского суда без изменений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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