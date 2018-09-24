В Свердловской области стартует «Осенний марафон здоровья»

Минздрав Свердловской области и областной центр медицинской профилактики объявили о старте «Осеннего марафона здоровья». Он начнется 1 октября этого года и продлится до декабря. Суть его заключается в том, чтобы привести в центры здоровья как можно больше своих родных, друзей и близких на бесплатное обследование организма. Как объяснили в Свердловском областном центре медпрофилактики, проявить заботу о своих близких уже похвально, но тот, по чьей рекомендации придет больше людей, получит и другую награду ‒ организаторы подготовили призовой фонд.

«Учет посетителей будет проводиться с помощью специальных купонов. Ценными призами и подарками станут необходимые для поддержания здоровья палки для северной ходьбы, тонометры, шагомеры, весы и другие полезные предметы, ‒ говорят в областном центре медицинской профилактики. ‒ Марафон – это длинная дистанция, впереди два месяца, успевайте сделать доброе дело для себя и своих близких».

Напомним, в ходе обследования в центрах здоровья определяется состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проводится экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы, проводится осмотр у гигиениста и ‒ при необходимости ‒ профессиональная гигиена полости рта. Также в кабинете медицинского оптометриста проводятся мероприятия по ранней диагностике заболеваний глаз. На основании полученных результатов обследования врач центра здоровья разрабатывает индивидуальный план оздоровления.

Участниками могут быть все, кто достиг 18 лет. Для прохождения обследования требуется только паспорт и полис. Все исследования и консультации бесплатны, однако необходима предварительная запись по телефону в Екатеринбурге 371-15-45. Центр здоровья принимает посетителей с 08:00 до 20:00 по рабочим дням и по субботам с 09:00 до 15:00 по адресу Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

«Меня продали дважды, я хотела умереть, чтобы не чувствовать боль»: интервью с пленницей террористов (ВИДЕО). / Путин назначил нового зампреда Свердловского областного суда. / В день своего рождения беглый олигарх Капчук впервые за 15 лет вернулся в Екатеринбург. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»